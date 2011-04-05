Госдеп заявил, что США не меняют готовность ядерных сил из-за сообщений о "грязной бомбе"

Нед Прайс напомнил об ответственности России в случае применения ядерного оружия.

Власти США не видят оснований менять готовность своих ядерных сил на фоне сообщений о возможном использовании "грязной бомбы" в украинском конфликте со стороны киевского режима. Ранее о такой угрозе заявила общественности российская сторона. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Мы не видели каких-либо причин, чтобы корректировать, а также никаких признаков, что Россия готовится использовать ядерное оружие. Но мы видели заявления, вызывающие большую обеспокоенность. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что дипломаты в США отвергают заявления Москвы о том, что украинские власти якобы готовятся использовать "грязную бомбу" на своей территории. В Госдепе США подчеркнули, что Вашингтон ясно дал понять России, что для страны наступят серьезные последствия в случае применения "грязной бомбы" или ядерного оружия.

Блинкен: США и Франция привержены "значимой дипломатии" по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State