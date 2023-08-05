Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации

Иван Ковальчук рассказал о том, как прятался от военкомата.

Попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, объявленной киевским режимом, потому что не хотел воевать за местных олигархов и депутатов. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе интервью с журналистами информационного агентства "РИА Новости". Мужчина пояснил, что родился на территории Ровненской области, но работал в столице - Киева на строительстве гипермаркета "Эпицентр".

В хостел приходили. Нам хозяйка позвонила и сказала: в хостел пришли. Иван Ковальчук, военнопленный

Пленный заметил, что скрываться от сотрудников военкомата приходилось на строящемся объекте. Однако и туда приходили специалисты, набирающие личный состав для Вооруженных сил Украины. В результате нежелающие идти в сражения в течение нескольких часов прятались в закоулках объекта. Несколько раз мужчине приходилось там ночевать. Затем Ивану удалось выехать на родину, но летом 2022 года ему все же вручили повестку от военкомата, когда остановили на блокпосту по дороге на рынок. В результате солдат оказался в 137-й батальоне морской пехоты на должности стрелка. В июле его перебросили на Донбасс ради участия в контрнаступлении.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости