Украинский силовик перешёл на сторону ДНР

Басурин заявил, что над солдатом издевались три сержанта.

Украинский силовик, военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ, перешёл на сторону Донецкой народной республики. Он попросил сотрудников народной милиции ДНР защитить его сослуживцев. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Он отметил, что речь идёт об украинском рядовом Анатолии Тараненко. Басурин заявил, что для сохранения его жизни вместе с силовыми ведомствами непризнанной республики был организован переход солдата на сторону ДНР.

Басурин заявил, что над солдатом издевались три сержанта — они по приказу командира регулярно отбирали у него денежное довольствие. Он пообещал всем украинским военным, добровольно сложившим оружие, безопасность, сохранение жизни, обеспечение прав и свобод.

Ранее Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине.