Украинский школьник осиротел из-за COVID-19, а после попал в реанимацию

Мальчик находится в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ.

Украинский школьник осиротел из-за COVID-19, сам заразился и попал в реанимацию. Об этом в эфире местного телеканала рассказал ведущая программы "Право на власть" Татьяна Мосейчук. Она отметила, что родители пострадавшего мальчика работали медиками.

Известно, что семья проживала на территории города Тараще, расположенного под Киевом. Матери было 39 лет, отцу - 51 год. Галина Степченко работала медсестрой, Валентин - анастезиологом в больнице. Они заразились коронавирусом и попали в реанимацию из-за пневмонии. Спустя неделю после госпитализации женщина скончалась, вечером того же дня погиб ее супруг. Подросток находится в больнице на аппарате ИВЛ.

Демократы потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из РФ в США.

Видео: YT / TCH