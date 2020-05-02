Украинский посол в Берлине решил не возлагать цветы с послом России

В германской столице состоялось возложение венков по случаю 75-летия капитуляции вермахта.

Как рассказала 2 мая газета Tagesspiegel, что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что он не примет участие в памятном мероприятии в Берлине. Участие в возложении венков по случаю 75-летия капитуляции вермахта Мельник счел неприемлемым из-за участия в мероприятии представителей России.

В памятном мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, мэр Берлина Михаэль Мюллер и посол Белоруссии Денис Сидоренко. Событие состоялось у дома, где 2 мая 1945 года генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада просит усилить международное давление на Россию. С таким обращением она выступила в адрес парламентов других стран и ассамблей международных организаций. За инициативу проголосовало 309 депутатов из 382.

Видео: Facebook/Russische Botschaft in Deutschland