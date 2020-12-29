Украинский политик рассказал об "афере века" с российским газом

По словам Марчевского, сейчас украинские власти покупают российский газ через какие-то прокладки.

Украинский политик, руководитель молодежного крыла украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь", Артем Марчевский рассказал об "афере века" с российским газом. Заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что сейчас цена на газ в Украине составляет 9,8 гривны — что равняется 26-ти рублям. Однако, заявил Марчевский, глава политсовета партии Виктор Медведчук в 2019 году договаривался с РФ о поставках газа в Украину со скидкой 25%. Это позволило бы снизить цену до 3,8 гривны — что эквивалентно 10,5 рублям.

По словам политика, сейчас украинские власти покупают российский газ через какие-то прокладки.

Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно. Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь"

При этом, заметил он, это всё тот же российский газ.

Ранее глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом.

Видео: Youtube/NEWSONE