Украинский политик предложил разделить страну на сферы влияния России и Запада

Политик назвал сложившуюся сейчас на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой.

Украину следует разделить по регионам на сферы влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения. Такое мнение в интервью Олегу Бондаренко высказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Политик назвал сложившуюся сейчас на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой. При этом Царев отметил, что тогда страна могла бы столкнуться с проблемами, аналогичными индийским и пакистанским, так как многие граждане были бы вынуждены переселяться.

Проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в ДНР и ЛНР. Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады

Ранее в Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

Видео: Youtube/Бонд, просто Бонд