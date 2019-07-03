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Украинский политик предложил разделить страну на сферы влияния России и Запада

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Политик назвал сложившуюся сейчас на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой.

Украину следует разделить по регионам на сферы влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения. Такое мнение в интервью Олегу Бондаренко высказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Политик назвал сложившуюся сейчас на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой. При этом Царев отметил, что тогда страна могла бы столкнуться с проблемами, аналогичными индийским и пакистанским, так как многие граждане были бы вынуждены переселяться.

Проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в ДНР и ЛНР.

Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады

Ранее в Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

Видео: Youtube/Бонд, просто Бонд

Теги: запад, сфера влияния, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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