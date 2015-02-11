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Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на псориаз

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Сергей Зинковский сообщил о том, как на Украине проходит медкомиссия.

Украинский военнослужащий рассказал о том, что его взяли в штурмовики, несмотря на проблемы со зрением и псориаз. Иностранец пояснил, что во время прохождения медицинской комиссии документы по врачам за него носил сотрудник местного военкомата. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился военнопленный Сергей Зинковский из армии киевского режима. Мужчина добавил, что его мобилизовали 11 июня 2024 года в Киеве. Это произошло после того, как полицейские остановили 54-летнего жителя столицы для проверки документов. Далее они направили мужчину в ТЦК.

Такая медкомиссия, что тот, который меня водил,... "за ухо" водил, он за меня даже документы носил. В военкомате выписывали военный билет, оформляла секретарь, она сказала начальнику: "Вы что, издеваетесь? Зрение плюс 2,75, у него псориаз, а вы его берете в десантно-штурмовой батальон".

Сергей Зинковский, пленный из ВСУ

Зинковский объяснил  СМИ, что их группу, состоящую из мужчин возраста 48-54 лет, перебросили на покровское направление 16 августа, а в плен он сдался 12 сентября в поселке Гродовка на территории Донецкой народной республики.

Пленный рассказал, как ВСУ пытались убить дронами сдавшихся в плен сослуживцев.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнопленные, всеобщая мобилизация, всу, днр, псориаз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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