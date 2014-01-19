Максим Красюха сообщил о военном преступлении ВСУ.

Бойцы из вооруженных сил Украины пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Соответствующей информацией с журналистами поделился военнопленный из армии киевского режима Максим Красюха. Ролик с иностранцем распространили по социальным сетям сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Мужчина добавил, что в его работу входила эвакуация погибших солдат с поля боя. На дистанции в 150-200 метров украинец насчитал оставшихся лежать в лесополосе без движения порядка 15-20 человек.

Вылез, сказал, что, ребят, я без оружия. Покормили меня, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, то наши по ним ударили из дронов, ну, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались. Максим Красюха, военнопленный ВСУ

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Фото и видео: Минобороны России