Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с российскими спортсменами

Ранее МОК заявил, что россияне были без масок, поэтому украинец имел право отказаться от совместного фото.

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, который завоевал серебряную медаль в беге на сто метров в Токио, отказался от совместного фото с коллегами из России Дмитрием Сафроновым и Артемом Каляшиным, ставшими его соседями по пьедесталу. Спортсмен поделился мнением на своей странице в социальной сети Facebook.

В ходе церемонии награждения Цветов отошел от своих соперников в сторону в момент фотографирования.

Кто-то видит это неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце. Игорь Цветов, украинский паралимпиец

МОК объяснил решение украинца соблюдением эпидемиологических норм, так как у россиян не было при себе средств индивидуальной защиты. Следовательно, Цветов имел право отказаться от совместной фотографии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу пошутил о неявке в украинский суд.

Фото: Facebook / Ihor Tsvietov