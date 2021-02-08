Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране

Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Украинский националист вербовал россиян для "подрывов и поджогов" военкоматов в стране. Соответствующее заявление сделали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на заявление жителя города Ростов-на-Дону. Очевидец добавил, что иностранец предлагал также вступить в национальный батальон. В настоящее время личность злоумышленника устанавливают правоохранительные структуры. Своему "клиенту" он назвался именем Олександр. Украинец связался с гражданином РФ через Telegram в конце мая.

Он предложил мне высокооплачиваемую "работу"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть. Звал меня вступить в их ряды. местный житель

Олександр предложил своему "сотруднику" за каждый сожженный российский военкомат две тысячи долларов, а также дал подробную инструкцию по работе. Он попросил записать процесс поджога на видео. По словам украинца, таким образом ему удалось организовать 13 преступлений в России. Также мужчина предложил россиянину украсть у военных танк или другую боевую технику. В первом случае ему бы заплатили три миллиона рублей, а также обещали предоставить украинское гражданство.

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости