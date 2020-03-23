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Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам

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Людям старшего поколения тесты могут не понадобиться.

Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам. Министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал такое заявление в понедельник.

Он призвал государство и бизнесменов сделать массовое тестирование для жителей Украины на коронавирус доступным. Он отметил, что людям старшего поколения тесты могут не понадобиться.

Я время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов, - заявил Емец.

Он добавил, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 65 лет.

Ранее Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса.

Теги: коронавирус, пандемия, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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