Украинский министр назвал себя дебилом

Политик не опроверг высказывание Коломойского, оскорбившего его перед журналистами.

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Украины. Его слова приводит REGNUM. Ранее Тимофей Милованов заявил, что инвестиционный климат страны находится под угрозой из-за "Квартала 95". Поводом поступило выступление артистов, связанное с поджогом дома экс-главы Национального банка Натальи Гонтаревой.

Предприниматель Коломойский посчитал, что после такого заявления Милованову следует подать в отставку.

Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил объявил спикер

В ответ на это глава ведомства заявил, что "я этого не скрываю, что я - дебил". Позже политик пояснил, что его высказывание носило юмористический характер.

Я шучу. Тут главное не то, а результат… В моей позиции не может быть вопроса персоналии. Это нельзя переводить на персоналии… У каждого свою позиция, насколько влияет конкретная ситуация заметил политик

Милованов объяснил, что не обижается на слова украинского олигарха.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Квартал 95" исполнил скандальную песню про поджог дома Гонтаревой.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

