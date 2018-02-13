Украинский министр назвал себя дебилом

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Украины. Его слова приводит REGNUM. Ранее Тимофей Милованов заявил, что инвестиционный климат страны находится под угрозой из-за "Квартала 95". Поводом поступило выступление артистов, связанное с поджогом дома экс-главы Национального банка Натальи Гонтаревой.
Предприниматель Коломойский посчитал, что после такого заявления Милованову следует подать в отставку.
Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил
объявил спикер
В ответ на это глава ведомства заявил, что "я этого не скрываю, что я - дебил". Позже политик пояснил, что его высказывание носило юмористический характер.
Я шучу. Тут главное не то, а результат… В моей позиции не может быть вопроса персоналии. Это нельзя переводить на персоналии… У каждого свою позиция, насколько влияет конкретная ситуация
заметил политик
Милованов объяснил, что не обижается на слова украинского олигарха.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Квартал 95" исполнил скандальную песню про поджог дома Гонтаревой.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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