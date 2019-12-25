В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко допустил выдачу олигарха Игоря Коломойского США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.
По его словам, Коломойского необходимо отдать Соединенным Штатам, чтобы они провели судебное следствие и приговорит его при необходимости к тюремному заключению. Он также считает, что конфискованные деньги олигарха необходимо передать украинскому народу.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов допустил нанесение ударов по объектам в России.
Фото: YouTube / Breakfast Show
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