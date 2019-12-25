  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США
Сегодня, 12:27
160
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США

0 0

Конфискованные деньги олигарха хотят передать украинскому народу.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко допустил выдачу олигарха Игоря Коломойского США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.

По его словам, Коломойского необходимо отдать Соединенным Штатам, чтобы они провели судебное следствие и приговорит его при необходимости к тюремному заключению. Он также считает, что конфискованные деньги олигарха необходимо передать украинскому народу.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов допустил нанесение ударов по объектам в России.

Фото: YouTube / Breakfast Show

Теги: игорь коломойский, сергей лещенко, советник главы офиса зеленского, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии