Украинский чиновник заметил, что у властей не дрогнет рука подписать такой указ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил нанесение ударов по российским объектам, находящимися за пределами территории киевского режима. Соответствующее заявление чиновник сделал для местных журналистов. По мнению специалиста, Вооруженные силы Украины способны нанести удары по тем объектам противника, которые угрожают государственной территории. Эксперт добавил, что яркое подтверждение его слов исходит от заявления президента Владимира Зеленского о том, что киевский режим ответит.

Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

По словам секретаря украинской Службы национальной обороны и безопасности, в настоящее время Киеву известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями противника по государственной земле.

Данилов допустил прекращение Киевом боев при добровольном уходе России.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV