Данилов допустил прекращение Киевом боев при добровольном уходе России

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что власти страны прекратят боевые действия только при условии, что Россия "добровольно покинет территорию". Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для радио "Новое время".
Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Гость программы отметил, что у Киева не останется другого пути, кроме как военного, в противном случае.
Секретарь СНБО: Невзоров (иноагент) еще не получил украинское гражданство.
Фото и видео: YouTube / Радио НВ
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