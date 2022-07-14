Данилов допустил прекращение Киевом боев при добровольном уходе России

В СНБО считают, что Россия должна уйти с занимаемых территорий Украины.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что власти страны прекратят боевые действия только при условии, что Россия "добровольно покинет территорию". Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для радио "Новое время".

Если агрессор добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Гость программы отметил, что у Киева не останется другого пути, кроме как военного, в противном случае.

Секретарь СНБО: Невзоров (иноагент) еще не получил украинское гражданство.

Фото и видео: YouTube / Радио НВ