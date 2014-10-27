Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что российский журналист Александр Невзоров (признан Минюстом РФ иностранным агентом) еще не получил украинское гражданство. При этом ранее глава государства Владимир Зеленский предоставил это право представителю СМИ "за выдающиеся заслуги" и поддержку Киева во время специальной военной операции. В СНБО подчеркнули, что перед получением паспорта Невзорову придется еще пройти соответствующую процедуру. Такие сведения чиновник предоставил в эфире местного телеканала "24 канал".
У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Секретарь СНБО уточнил прессе, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". При этом в стране на текущий момент разрешено иметь только одно гражданство, поэтому Александр Невзоров должен отказаться от предыдущего - российского.
Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины Невзорову.
Фото и видео: YouTube / 24 Канал
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