Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство

Алексей Данилов рассказал, что россиянину придется пройти "определенную процедуру".

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что российский журналист Александр Невзоров (признан Минюстом РФ иностранным агентом) еще не получил украинское гражданство. При этом ранее глава государства Владимир Зеленский предоставил это право представителю СМИ "за выдающиеся заслуги" и поддержку Киева во время специальной военной операции. В СНБО подчеркнули, что перед получением паспорта Невзорову придется еще пройти соответствующую процедуру. Такие сведения чиновник предоставил в эфире местного телеканала "24 канал".

У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО уточнил прессе, что для получения украинского паспорта требуется "пройти определенную процедуру". При этом в стране на текущий момент разрешено иметь только одно гражданство, поэтому Александр Невзоров должен отказаться от предыдущего - российского.

Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли гражданство Украины Невзорову.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал

