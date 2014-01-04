Суд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе предпринимателя.

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на два месяца. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе 60-летнего предпринимателя. Также сообщается, что суд взял Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Сам Коломойский отказался от комментариев на эту тему.

Ранее мы сообщали, что на Украине обвинили Коломойского в мошенничестве.

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