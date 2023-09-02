На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве

Бизнесмен подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины предъявила официальное обвинение местному олигарху Игорю Коломойском в мошенничестве и легализации имущества, полученного подозреваемым преступным путем. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали сотрудники надзорного ведомства. Специалисты заметили, что расследование ведется по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности

Сообщение о подозрении получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины. заявление СБУ

Предположительно, в период с 2013 по 2020 годов бизнесмен Игорь Коломойский легализовал на территории страны более 500 миллионов гривен (порядка13,5 миллиона долларов). В ведомстве считают, что денежные средства были вывезены за границу при помощи использования инфраструктуры подконтрольных мужчине банковских учреждений.

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Фото и видео: Telegram / Служба безпеки України