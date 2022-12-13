"Джус" обвинил самолеты СССР в том, что пилоту не удалось сбить на них ни одной цели.

Украинский летчик с позывным "Джус" заявил, что у киевского режима заканчиваются истребители, а также запчасти к летательным аппаратам. Соответствующей информацией военнослужащий сделал в интервью американскому изданию Financial Times. Специалист призвал западные страны предоставить киевскому режиму боевую авиацию. Мужчина подчеркнул, что стране требуется и пилоты, которые способны летать на самолетах. Он уверен, что в недалеком будущем ВСУ лишатся своей тактической авиации.

Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе. солдат с позывным "Джус"

Военнослужващий ВСУ добавил, что американские истребители F-16 нужны были Киеву "еще вчера". Украинец пожаловался на доставшиеся в наследство от Советского союза Украине воздушные суда Миг-29. "Джус" винит истребители в том, что на них летчик так и не смог сбить ни одной воздушной цели противника.

Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ.

Фото и видео: Financial Times