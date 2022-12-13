Боррель подтвердил, что ЕС увеличит число проходящих подготовку военных ВСУ

В ЕС рассказали подробности о тренировочной миссии в регионе.

Глава верховной дипломатии Евросоюза, представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель подтвердил тот факт, что руководство содружества Брюсселе увеличит число проходящих подготовку солдат Вооруженных сил Украины в рамках своей тренировочной миссии. Соответствующей информацией иностранец поделился в эфире французского телеканала.

Рад объявить премьер-министруУкраины Денису Шмыгалю, что европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тысяч. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине".

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English