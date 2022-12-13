В ЕС надеются увидеть ЮАР в рядах стран, которые "поддерживают ООН".

Боррель призвал ЮАР убедить Россию "прекратить конфликт на Украине". Соответствующее заявление глава верховной дипломатии сделал в ходе своего африканского рабочего турне, находясь на пресс-конференции с журналистами в Южно-африканской республике. Гость рассчитывает на то, что власти ЮАР смогут использовать свои контакты с Москвой для того, чтобы европейский региональный конфликт между РФ и Украиной прекратился. Он напомнил, что хотя кризис находится на территории одной страны, однако затрагивает весь мир, включая и всю Африку.

Я очень надеюсь, что ЮАР, наш стратегический партнер, использует свои хорошие отношения с Россией, и роль, которую страна играет в группе БРИКС, чтобы убедить Россию остановить войну. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель объяснил, что Евросоюзом ЮАР расценивается как важный международный партнер по сохранению глобального верховенства закона, основанного на правилах. При этом в Евросоюза уважают позицию страны по занятию нейтрального положения в его праве проводить независимую внешнюю политику. Боррель призвал коллег встать на сторону ООН.

Боррель рассказал, сколько страны ЕС потратили на помощь Украине.

Фото и видео: European Commission