На военные цели Брюссель направил ВСУ 10 млрд евро.

Глава верховной дипломатии, иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал в Мадриде о том, сколько страны ЕС потратили на помощь Украине. В ходе торжественного мероприятия, на котором гостю была вручена награда форума "Новая экономика", эксперт отметил, что страны коллективного Запада выделили на поддержку киевского режима около 50 миллиардов евро, из которых 10 млрд - это помочь в оборонной сфере. Для сравнения, на аналогичную статью расходов американцы выделили ВСУ 17 миллиардов евро.

Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, на которой я настаивал, но и экономическую, макрофинансовую, гуманитарную помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель заявил о нежелании ЕС становиться участником конфликта на Украине.

Фото и видео: European Commission

