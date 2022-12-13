Боррель заявил о нежелании ЕС становиться участником конфликта на Украине

Дипломат рассказал, что военные поставки Украине не прекратятся.

Глава верховной дипломатии Евросоюза, политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель заявил о нежелании руководства ЕС становиться участником украинского конфликта. В ходе своего выступления в Мадриде специалист пояснил, что регион никогда и не был одной из враждующих сторон. Однако страны не прекратят помогать в военном плане киевскому режиму в его противостоянии противникам. Европеец выступил на мероприятии, где коллегия вручила гостю премию форума "Новая экономика".

ЕС не участвует в войне на Украине. Мы не являемся одной из сторон войны, мы не хотим быть ей. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель признал тот факт, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году. По версии дипломата, до последнего момент Европа пыталась избежать военных действий на своей территории.

Боррель сообщил о готовности некоторых стран ЕС предоставить Украине танки и боевое оружие.

Фото и видео: European Commission