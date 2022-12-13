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Боррель сообщил о готовности некоторых стран ЕС предоставить Украине танки и боевое оружие

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Глава МИД ЕС рассказал о необходимости расширить военные поставки Киеву.

Глава верховной дипломатии, по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о готовности некоторых стран ЕС предоставить Украине танки и боевое оружие. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на мероприятии в Мадриде. Он пояснил, что решение может быть принято на американской авиабазе "Рамштайн", которая находится в Германии. Сегодня там проходит встреча рабочей группы на уровне министров по вопросам поддержки киевского режима странами Запада. В частности, стороны обсудят возможность отправки на Украину танков Leopard немецкого производства.

Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель заявил, что ЕС окончательно откажется от российских энергоресурсов до конца года.

Фото и видео:  European Commission

Теги: военная помощь, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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