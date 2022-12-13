Глава МИД ЕС рассказал о необходимости расширить военные поставки Киеву.

Глава верховной дипломатии, по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о готовности некоторых стран ЕС предоставить Украине танки и боевое оружие. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на мероприятии в Мадриде. Он пояснил, что решение может быть принято на американской авиабазе "Рамштайн", которая находится в Германии. Сегодня там проходит встреча рабочей группы на уровне министров по вопросам поддержки киевского режима странами Запада. В частности, стороны обсудят возможность отправки на Украину танков Leopard немецкого производства.

Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель заявил, что ЕС окончательно откажется от российских энергоресурсов до конца года.

Фото и видео: European Commission