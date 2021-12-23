Игорь Смешко оценил условия, которые Украина должна поставить РФ.

Украинский генерал выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" рассказал бывший глава СБУ Игорь Смешко. Специалист назвал факторы, при которых можно будет говорить об отказе страны от участия в военном альянсе.

В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины. Игорь Смешко, экс-глава СБУ

По словам Смешко, вторым условием Киев должен выдвинуть новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В документе следует указать, какие действия по пунктам а, б, в, будут предприниматься в том случае, если ядерные гаранты повторят попытку политического, вооруженного или экономического давления на Украину. Генерал призвал присоединиться к данному соглашению НАТО, чтобы альянс мог гарантировать безопасное будущее стране.

Последним пунктом Смешко назвал условие по суверенному праву Украины не находясь в составе НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы сотрудничать в военной сфере.

Экс-глава СБУ: Украине требуется ПРО и ПВО, но "его не дают".

Фото и видео: YouTube / Україна 24