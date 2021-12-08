Экс-глава СБУ: Украине требуется ПРО и ПВО, но "его не дают"

Игорь Смешко рассказал о необходимой технике для Вооруженных сил Киева.

Экс-глава СБУ заявил, что Украине требуется ПРО и ПВО, но "его не дают". Такое заявление сделал бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире местного телеканала "Украина 24".

Нам нужно, в первую очередь сейчас, оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. Мы имеем сейчас хорошую сухопутную армию, около 300-400 тысяч резервистов. Игорь Смешко, экс-глава СБУ

Напомним, что американский министр по обороне Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиардов долларов на поддержку армии Киева. Администрация Вашингтона одобрила выделение нового пакета поддержки Украины на сумму в 60 млн долларов. В поставки будут входить противотанковые ракетные системы Javelin.

На Украине объяснили мягкую позицию США по "Северному потоку - 2".

Фото и видео: YouTube / Ihor Smeshko