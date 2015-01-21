На Украине объяснили мягкую позицию США по "Северному потоку - 2"

Вашингтон отказался от санкций против СП-2, чтобы удержать Германию в НАТО, считает военный эксперт Стариков.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласился не препятствовать достройке газопровода "Северный поток – 2" для того, чтобы Германия не вышла из Североатлантического альянса. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Наш" выразил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Байден ранее заявил, что Вашингтон будет "мочить" Москву, при этом американский лидер предоставил возможность, чтобы СПГ стояли пустыми, отметил эксперт.

Весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум по "Северному потоку – 2", для того чтобы немцы не вышли с НАТО. Олег Стариков, экс-полковник СБУ

Он напомнил, что прежде от властей Германии звучали заявления о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн, но в настоящее время позиция поменялась.

Напомним, украинские компании "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации "Северного потока – 2". Они не будут иметь права вето в данной процедуре. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о готовности его компании привести аргументы, почему газопровод не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.

Ранее в Украине заявили о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа.

Видео: Youtube/НАШ