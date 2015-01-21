На Украине объяснили мягкую позицию США по "Северному потоку - 2"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласился не препятствовать достройке газопровода "Северный поток – 2" для того, чтобы Германия не вышла из Североатлантического альянса. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Наш" выразил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
Байден ранее заявил, что Вашингтон будет "мочить" Москву, при этом американский лидер предоставил возможность, чтобы СПГ стояли пустыми, отметил эксперт.
Весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум по "Северному потоку – 2", для того чтобы немцы не вышли с НАТО.
Олег Стариков, экс-полковник СБУ
Он напомнил, что прежде от властей Германии звучали заявления о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн, но в настоящее время позиция поменялась.
Напомним, украинские компании "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации "Северного потока – 2". Они не будут иметь права вето в данной процедуре. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о готовности его компании привести аргументы, почему газопровод не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
Ранее в Украине заявили о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа.
Видео: Youtube/НАШ
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