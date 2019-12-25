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Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
Сегодня, 8:02
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Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

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Геннадий Москаль объяснил, что президент Украины "трусоватый".

Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным. По словам Геннадия Москаля, именно поэтому президент не решается на личную встречу с российским коллегой. Такое заявление бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей и генерал сделал в эфире телеканала "НАШ".

Зеленский Путина боится. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным. Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает.

Геннадий Москаль, украинский генерал

По мнению эксперта, Зеленский не решится на встречу с Путиным даже на нейтральной территории  - в Ватикане или Вене. Российский президент во время прямой линии с народом в июне 2021 года упоминал, что готов говорить с украинским коллегой, если им будет о чем разговаривать.

Глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром".

Фото: Pixabay.com

Теги: владимир зеленский, владимир путин, генерал, геннадий москаль
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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