Геннадий Москаль назвал состояние "Энергоатома" плачевным.

Украинский генерал испугался нового Чернобыля и призвал ходить в церковь. Такое заявление в эфире местного телеканала "НАШ" сделал Геннадий Москаль. Представитель МВД в отставке, а также бывший руководитель Луганской и Закарпатской областей объяснил журналистам, что после запуска в стране всех 15 имеющихся энергетических блоков АЭС, может возникнуть катастрофа, напоминающую ту, которая произошла в 1986 году.

Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль. Геннадий Москаль, генерал-лейтенант Украины

По мнению эксперта, сейчас украинская компания "Энергоатом" находится в плачевном состоянии. Специалистам приходится закупать большую часть ядерного топлива из России. Он призвал власти Киева не хвалиться ситуацией с энергетикой. По словам Москаля, "дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил зиму без происшествий. Ради этого он призвал население страны посещать церковь, молиться и ставить свечу.

Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам.

Фото: YouTube / НАШ 3.0