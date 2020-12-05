Евгений Селезнев рассказал, что на территории РФ у него живет мама.

Украинский футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в российскую премьер-лигу. Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев дал интервью YouTube-каналу Вацко Live. Ранее спортсмен выступал за "Кубань". Игрок объяснил свое решение играть в РПЛ тем, что он хотел поставить перед собой новый профессиональный вызов. Он заметил, что в тот момент, когда он выступал за клуб, его мать находилась на территории России.

Крым на данный момент русский. У меня мама там живет. Мне что, от матери отказаться? Евгений Селезнев, украинский футболист

Спортсмен заявил, что после перехода в "Кубань" был раскритикован болельщиками украинского футбола. Он добавил, что не ждал таких последствий для себя. Он уточнил, что украинские политики могут иметь бизнес с российскими коллегами, поэтому он не понимает, почему спортсмен не может играть в футбол в РФ. Селезнев заметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.

В США заявили, что никогда не признают Крым частью России.

Видео: YT / Вацко Live