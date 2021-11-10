Дмитрий Яцко странно повел себя во время поединка с израильтянином.

Украинский боец попробовал кровь соперника на вкус во время боя. Инцидент произошел во время одного поединка на промоушене B1 MMA. Необычной реакцией отличился спортсмен по имени Дмитрий Яцко, который сражался против израильского представителя Дэвида Альмайо.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что между раундов украинец рукой вытер кровь с тела соперника, после чего решил ее попробовать на вкус. В конце соревнования Яцко смог победить противника по единогласному решению судейского состава. Для бойца данный выигрыш стал третьим по счету в боях смешенных единоборств.

Петр Ян завоевал временный пояс чемпиона UFC.

Фото и видео: b1.mma

