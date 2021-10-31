Петр Ян завоевал временный пояс чемпиона UFC

Для россиянина эта победа стала 16-ой в его карьере.

Российский боец Петр Ян завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Его соперником был американец Кори Сэндхаген.

Поединок прошел 30 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Встреча длилась пять раундов. Бой закончился практически с небольшим разрывом в счете – 49-46 в пользу россиянина.

Ян потерял свой чемпионский пояс в марте, когда провел запрещенный прием в бою со спортсменом из Соединенных Штатов Алджамейном Стерлингом. С ним россиянин и должен был биться в Абу-Даби, однако тот отказался из-за проблем со здоровьем. Тогда руководство UFC организовало Яну бой с другим претендентом на чемпионский титул.

На данный момент на счету российского бойца насчитывается 16 побед и два поражения.

Ранее Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Видео: UFC Russia

Фото: Instagram/sayatus