Украинский адвокат ударила польского эксперта в лицо

Татьяна Монтян была оскорблена словами Якуба Корейбы.

Украинский адвокат Татьяна Монтян ударила польского эксперта в лицо. Инцидент произошел в эфире российского Первого канала. Запись программы "Время покажет" доступна на YouTube-платформе. Известно, что представительница Киева посчитала слова оппонента Якуба Корейбы оскорбительными. Конфликт начался из-за обсуждения обстановки на Донбассе. Юрист спросила у ведущих шоу о том, может ли она ударить Корейбу.

Известно, что польский специалист несколько раз перебил говорящих. По мнению украинки, иностранец насмехался над пострадавшими жителями региона. Когда Корейба и Монтян оказались рядом друг с другом, женщина сумела достать до оппонента рукой. В ситуацию попытался вмешаться ведущий.

Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Фото и видео: Youtube/Первый канал