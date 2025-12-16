Украинских инвалидов-армрестлеров наказали за отказ слушать гимн России

Украинские параармрестлеры отказались слушать гимн России на церемонии награждения.

Спортсмены Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук заплатят штрафы в размере 250 евро на каждого за отказ слушать российский гимн на церемонии награждения на чемпионате Европы. Решение озвучила Европейская федерация армрестлинга (EFA), сообщило украинское издание Tribuna.

По данным издания, соревнования среди параармрестлеров прошли в середине мая в рамках чемпионата Европы в Будапеште. Россиянин Гаврилов победил весовой категории до 60 килограммов в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом победу. У украинцев Сидорчука и Луцишина вторые и третьи места заняли соответственно.

Во время церемонии награждения Гаврилова включили гимн России. Однако украинцы демонстративно покинули пьедестал, тем самым нарушив регламент. Кроме того, Луцишина заставили пройти допинг-контроль.

В протоколах EAF россиянина Гаврилова указали как нейтрального спортсмена. Однако после его победы федерация вывесила флаг России и включила гимн нашей страны.

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Фото: Magnific