Стало известно, какие новые штрафы ждут автомобилистов в 2021 году

Об этом рассказал опытный автомобильный юрист.

В 2021 году россияне столкнутся с целой серией новых штрафов, касающихся ПДД и административного кодекса. Подробные разъяснения на этот счет в интервью агентству "Прайм" дал автоюрист Егор Редин.

Среди наиболее важных и актуальных поправок - норма КоАП, позволяющая штрафовать автовладельцев на 1 000 - 3 000 рублей за "автохлам". Штраф будет применяться местными властями за оставление на долгий период разукомплектованных или брошенных машин в местах проживания граждан, на придомовых парковках и так далее.

Штраф до 2 000 рублей введен за "излишнюю тягу к чистоте": им будут наказывать тех, кто решит помыть автомобиль в неподходящем месте. Так, штраф за мойку автомобиля в запрещенных местах распространяется на дворовые газоны и другие эко-территории. Главный смысл нововведения - оградить природу от воздействия химикатов, которые неизбежно используются при автомойке.Ограждает природу от автомобилей и штраф в 1 500 - 4 000 рублей за проезд по зеленым насаждениям. Строже будут относиться и к появлению автомобиля на детских или спортплощадках, за это государство может взыскать с гражданина от 2 000 до 5 000 рублей.

Ужесточена также мера наказания за отказ от прохождения медосвидетельствования в том случае, если в салоне на момент проверки ГИБДД находился несовершеннолетник. Это будет караться штрафом на 50 000 рублей и лишением прав от 2 до 3 лет.

Из важного - по словам юриста, теперь в КоАП подробно прописаны требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам с функциями фотосъемки и видеозаписи.