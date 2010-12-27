Депутаты ЗакСа хотят штрафовать за некачественное содержание парков и скверов

Проект внесен на рассмотрение в городской парламент.

Парламентарии Петербурга выступают за утверждение наказаний за некачественное содержание садово-парковых участков города. На данный момент к нарушителям никакой меры воздействия не применяется, хотя стандарты по содержанию зеленых территорий существуют. С предложением изменить ситуацию выступили депутаты ЗакСа.

Согласно новому законопроекту, с подрядчиков (должностных лиц) следует взимать от 20 до 50 тысяч рублей, а с юридических - от 100 до 500 тысяч рублей. Такие финансовые штрафы, по мнению автора инициативы Надежды Тихоновой, позволят соблюсти профессиональный подход к содержанию рекреационных зон.

Фото: Piter.tv