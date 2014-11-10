Штраф за неоплату проезда по платным шоссе в Петербурге составит 3 тыс рублей

Новый законопроект подразумевает введение штрафов за незаконный проезд по региональным автодорогам.

Комиссия по транспорту Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотрела проект закона о введении штрафа за неоплату проезда по платным дорогам регионального уровня. Физическое лицо обязано будет выплатить 3 тыс рублей, юридическое – 30 тыс рублей, – рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

В федеральном законодательстве установлен штраф за неоплату проезда в размере полутора тысяч рублей. Но он касается только федеральных платных дорог. Последние изменения в законах дали право регионам устанавливать штрафы за такие правонарушения, совершённые на региональных дорогах. Рассматриваемый законопроект разработан с этой целью. Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Законопроект показался комиссии актуальным и необходимым. Впоследствии его намерены доработать с учетом новых предложений. В сообщении пресс-службы также отмечено, что во время обсуждения проекта внимание депутатов было сосредоточено также на вопросах осторожности и обоснованности введения новых штрафов.

Ранее сообщалось о том, что в Законодательном Собрании на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества поддержали идею введения правительственных грантов на производство и размещение социальной рекламы против мошенников.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга