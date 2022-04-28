В СМИ рассказали, что противовоздушная система смогла сбить две ракеты.

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбили. Соответствующее заявление сделали представители "РИА Новости". Корреспондент информационного агентства рассказал, что видел полет боеголовок, а также сами удары по населенному пункту в районе местного телецентра. По сведениям очевидца, атака совершена с северо-западной части Украины, с направления в Николаевской области.

Мужчина рассказал, что перед самым обстрелом вышел покурить на балкон, откуда хорошо видны близлежащие кварталы центральной части города. Спустя несколько минут начался обстрел ВСУ.

Сначала раздался взрыв от "Урагана", их запускают обычно перед "Точкой-У", чтобы сбить с толку ПВО. Был взрыв один, потом была стрельба "Панциря", потом я видел вспышку в небе… журналист

Представитель СМИ увидел, как неустановленный объект спускается на парашютах. Он предположил, что речь идет о кассетных частях.

ПВО России сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У".

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