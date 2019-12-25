ПВО России сбили 18 украинских беспилотников и "Точку-У"

Российские противовоздушные комплексы сбили 18 украинских беспилотников, включая два дрона турецкого производства "Байрактар-ТБ2". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 27 апреля.
Сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Также за ночь ликвидирована тактическая ракета "Точку-У". Боеголовка противника находилась в воздушном пространстве над местным населенным пунктом Ильичевка.
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Фото и видео: Минобороны России
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