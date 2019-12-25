Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" крупной партии оружия от США и ЕС для ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск в Запорожье.

Российское министерство по обороне заявило об уничтожении крылатыми ракетами "Калибр" крупной партии оружия, поставленной киевскому режиму от США и ЕС для оснащения Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 27 апреля. По данным генерал-майора, миссия выполнена высокоточными ракетами большой дальности морского базирования на территории Запорожья, где располагались ангары ВСУ с боеприпасами.

На территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российские ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск за ночь нанесла удары противнику по 573 целям. Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Минобороны: ВС России захватили в полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения.

Фото и видео: Минобороны России