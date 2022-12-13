Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о результатах СВО за месяц.

Вооруженные силы Украины за прошедший месяц (апрель 2023 года) потеряли 430 танков и других бронированных машин, 277 дронов и восемь самолётов. Соответствующими статистическими данными в рамках выступления перед коллегами на селекторном совещании в российском министерстве по обороне сделал Сергей Шойгу. Эксперт добавил, что дополнительно военные в зоне проведения специальной военной операции за месяц смогли поразить 8 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов противника. Министр по обороне РФ подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом".

Шойгу оценил потери ВСУ за месяц более чем в 15 тысяч военных.

Фото и видео: Минобороны России