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Украинские войска потеряли за апрель 430 единиц техники, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу рассказал о результатах СВО за месяц.

Вооруженные силы Украины за прошедший месяц (апрель 2023 года) потеряли 430 танков и других бронированных машин, 277 дронов и восемь самолётов. Соответствующими статистическими данными в рамках выступления перед коллегами на селекторном совещании в российском министерстве по обороне сделал Сергей Шойгу. Эксперт добавил, что дополнительно военные в зоне проведения специальной военной операции за месяц смогли поразить 8 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов противника. Министр  по обороне РФ подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом".

Шойгу оценил потери ВСУ за месяц более чем в 15 тысяч военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная помощь, всу, запад, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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