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Шойгу оценил потери ВСУ за месяц более чем в 15 тысяч военных

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Глава Минобороны РФ сообщил о результатах проведения СВО за последний месяц.

Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление на очередном селекторном совещании сделал глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что за апрель 2023 года потери противника составили более 15 тысяч человек личного состава.

Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил, что КТРВ перешла на серийное производство новейших типов вооружения.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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