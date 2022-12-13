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Шойгу заявил, что КТРВ перешла на серийное производство новейших типов вооружения

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Глава Минобороны рассказал о поставках на СВО новейшего вооружения России.

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в сжатые сроки перешла на серийное производство ряда новейших типов отечественного вооружения. Соответствующее заявление в рамках выступления на очередном селекторном совещании министерства по обороне сделал Сергей Шойгу. Эксперт пояснил, что КТРВ завершила все этапе разработки этой техники.

Предприятие поставляет в зону СВО широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу: деятельность Пентагона на Украине направлена на разработку биологического оружия.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сергей шойгу, серийное производство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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