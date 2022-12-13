Шойгу заявил, что КТРВ перешла на серийное производство новейших типов вооружения

Глава Минобороны рассказал о поставках на СВО новейшего вооружения России.

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в сжатые сроки перешла на серийное производство ряда новейших типов отечественного вооружения. Соответствующее заявление в рамках выступления на очередном селекторном совещании министерства по обороне сделал Сергей Шойгу. Эксперт пояснил, что КТРВ завершила все этапе разработки этой техники.

Предприятие поставляет в зону СВО широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу: деятельность Пентагона на Украине направлена на разработку биологического оружия.

Фото и видео: Минобороны России