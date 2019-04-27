Шойгу: деятельность Пентагона на Украине направлена на разработку биологического оружия

Глава Минобороны РФ принимает участие в саммите ШОС в Индии.

Реализуемые американскими военными и Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на совещании министров профильных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели сделал российский представитель Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что Москва обеспокоена деятельностью Минобороны США на Украине. Он напомнил, что неоднократно страна доводила сведения до мирового сообщества, так как военно-биологическая деятельность Вашингтона представляет из себя значительную опасность для целых регионов мира.

На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Сергей Шойгу уточнил, что частью стратегии Пентагона в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Глава министерства по обороне России заметил, что некоторые государства боятся идти на прямую конфронтацию с американскими представителями, поэтому Россия получает от них "невнятную реакцию".

Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии.

Фото и видео: Минобороны России