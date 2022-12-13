Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии

Глава Минобороны принял иностранных гостей в Москве.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Напомним, что в конце марта 2023 года чиновник проводил телефонный разговор с турецким министром по национальной обороне Хулуси Акаром. Тогда стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, Сирии и реализации черноморской зерновой инициативы.

В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в середине марта текущего года Сергей Шойгу также провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Чиновники подняли вопросы, связанные с ситуацией в арабской республике, военное сотрудничество между странами и важность поддержания совместных усилий для поддержания стабильности в регионе. Также затрагивалась тема гуманитарной поддержки Дамаска по ликвидации последствий землетрясений.

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Фото и видео: Минобороны России