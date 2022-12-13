Ракетный катер "Р-298" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Москит" в Охотском море

Военные поразили цель на расстоянии в 70 километров.

Ракетный катер Тихоокеанского флота России "Р-298" выполнил в ходе третьего этапа внезапной проверки боеготовности стрельбу крылатой ракетой "Москит". В рамках мероприятия экипаж поразил условный корабль противника (по морской цели). Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что стрельба велась из акватории Охотского моря. Ракета пролетела до мишени расстояние около 70 километров.

Группа ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил вышли из пункта базирования и провели развертывание в назначенные районы в общей группировке кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. пресс-служба Минобороны РФ

Военные уточнили, что безопасность выполнения тренировочного задания обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения. Их экипажи принимали участие в перекрытии района военных учений. Дополнительно в мероприятиях были задействована морская авиация Тихоокеанского флота страны.

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Фото и видео: Минобороны России