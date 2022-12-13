Шойгу наградил девушек-военнослужащих, отразивших атаку БПЛА в Севастополе 22 марта

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл награждение орденами Мужества военнослужащих, которые отразили атаку БПЛА в Севастополе в среду, 22 марта.
Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Руководитель поздравил бойцов и поблагодарил за службу. Награды получили девушки-военнослужащие и их командир.
Отметим, что 22 марта 2023 года Черноморский флот смог отразить атаку вражеских беспилотников на Севастополь.
Видео: Telegram / Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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