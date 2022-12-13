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Шойгу наградил девушек-военнослужащих, отразивших атаку БПЛА в Севастополе 22 марта

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Черноморский флот противостоял вражеским беспилотникам 22 марта.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл награждение орденами Мужества военнослужащих, которые отразили атаку БПЛА в Севастополе в среду, 22 марта.

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Руководитель поздравил бойцов и поблагодарил за службу. Награды получили девушки-военнослужащие и их командир. 

Отметим, что 22 марта 2023 года Черноморский флот смог отразить атаку вражеских беспилотников на Севастополь. 

Видео: Telegram / Минобороны России

Теги: минобороны рф, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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