Кирилл Стремоусов рассказал о том, что в Херсоне остается стабильно спокойная обстановка.

Украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области. Соответствующее заявление для местного населения сделал заместитель главы региона Кирилл Стремоусов, выступая с обращением в собственных социальных сетях. Чиновник добавил, что контрнаступление противника практически остановлено.

В районе села Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился. Кирилл Стремоусов, замглавы Херсонской области

Эксперт добавил, что украинские войска пытаются наступать на территорию с нескольких направлений, но везде ВСУ встречают отпор.

Стремоусов: В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов