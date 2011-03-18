Чиновник рассказал, что в нижней палаты парламента РФ будут работать депутаты из ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

В Государственной Думе России скоро появятся депутаты от новых территорий, которые присоединится к составу РФ по результатам региональных референдумов Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов. Чиновник записал видеообращение, находясь в здании нижней палаты парламента РФ.

Уже скоро в Госдуме РФ появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию - это вопрос ближайшего времени. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Напомним, что народные референдумы в вышеуказанных регионах состоялись с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов